Eine besondere Beziehung zum weiblichen Geschlecht

Es könnte ein Schnappschuss heutiger Tage sein: Ein junges Paar, sie sitzt auf seinem Schoß, schlingt ihre Arme um seinen Oberkörper und schmiegt sich vertrauensvoll an seine Brust. Die junge Frau in dem sommerlichen, zitronenfarbenen Kleid birgt ihr Gesicht an seiner Schulter und scheint völlig eins zu sein mit ihrem Partner, abgewendet von der sie umgebenden Welt.

Dem Blick des Betrachters entzieht sie sich durch ihr volles glänzendes Haar, das ihre Züge verdeckt. Er hingegen sitzt aufrecht, hat seinen Arm besitzergreifend über ihren Leib gelegt. Sein Gesicht ist dem Betrachter zugewandt. Auf den ersten Blick scheint auch er die Umarmung mit geschlossenen Augen zu genießen.

Auf dem zweiten Blick aber bemerkt man, dass der junge Mann den Betrachter mit seinem rechten Auge fixiert. Offensichtlich erwidert er die tiefen Gefühle seiner Partnerin nicht im gleichen Maße, denn während sie darin zu versinken scheint, kommuniziert er mit seiner Umwelt. Sucht er bei dem Betrachter zustimmende Bewunderung? Ist es ein ironisches Zwinkern, das eine gewisse Distanz signalisiert? Das Spektrum der möglichen Beziehungsebenen ist breit. Die Tatsache, dass es sich bei dem abgebildeten Mann um ein Selbstporträt Kurt Günthers handelt, erleichtert die Klärung der Frage nicht unbedingt, denn seine Beziehung zum weiblichen Geschlecht war eine besondere.

Der 1893 in Gera Geborene war eigentlich bestimmt, die lithographische Anstalt seines Vaters zu übernehmen. Nach mehreren Ausbildungsstationen wurde er kurz nach Ausbruch des Ersten Weltkriegs zum Militär einberufen, aufgrund eines Lungenleidens jedoch 1917 aus dem Kriegsdienst entlassen. Nach einem Kuraufenthalt im schweizerischen Davos kehrte Günther im November 1919 nach Dresden zurück, um dort sein vor Kriegsbeginn begonnenes Studium an der Kunstakademie fortzusetzen. Er schrieb sich bei dem progressiven und äußerst beliebten Professor Otto Gussmann ein, bei dem auch Otto Dix studierte. Obwohl Günther schon zuvor mit Dix bekannt war, entwickelte sich erst jetzt eine Freundschaft zwischen den beiden. Im Wettstreit um die von beiden Freunden und Künstlerkollegen verehrte Viola Schulhoff trug Kurt Günther den Sieg über seinen Rivalen davon. 1921 heiratete das junge Paar und verließ Dresden.

Allerdings währte das Eheglück nicht lange, knapp drei Jahre nach seiner Heirat trennten sich die Eheleute und Günther kehrte 1924 in seine Heimatstadt Gera zurück. Obgleich abseits der großen Kunstmetropolen, herrschte in der reichen Großstadt Gera der 1920er-Jahre eine vitale und anregende Atmosphäre. Der Rückkehrer avancierte rasch zum angesehenen Haupt der hiesigen Künstlerszene. In den Folgejahren schuf Günther vor allem sensible Porträts und zum Teil gewagte weibliche Aktdarstellungen. „Seine Bilder von Frauen sprühen vor Sinnlichkeit. Er sieht sie alle, wie er selbst ist: stets triebbeseelt, fordernd, hungrig nach Liebe, und mit einer Neigung zu Perversitäten“, so urteilte der Journalist Erich Knauf 1927 über das Werk seines Freundes Kurt Günther. In den 1930er-Jahren ebbte sein malerisches Ungestüm ab, er ließ sich 1932 in Kaltenborn nieder und heiratete im gleichen Jahr erneut. Von nun an stellten seine junge Frau Maria und die Landschaft seiner Heimat Thüringen die häufigsten Motive dar.