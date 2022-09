Eine Chance für die Dunkelheit - auch in Gera und Umgebung

Der aus unseren Städten, Dörfern und Industriegebieten in den Himmel abgestrahlte Lichtmüll „reagiert“ mit unserer Erdatmosphäre. Das Licht wird an den Partikeln der Luft gestreut. So bilden sich riesige diffuse Lichtglocken über besiedelten Gebieten. Hunderte Kilometer weit leuchten diese Lichtglocken und erhellen selbst dort die Nacht, wo es eigentlich noch dunkel wäre.