„Im Räderwerk“ – bei diesem Begriff denkt man unwillkürlich an den von Charlie Chaplin verkörperten Arbeiter, der in dem 1933 bis 1936 gedrehten Film „Modern Times“ ins Getriebe einer monströsen Anlage gerät. Die riesigen Zahnräder treiben ihn immer weiter voran, bis ihn die Maschine endlich wieder ausspuckt.

In Wolfgang Mattheuers Zeichnung hingegen ist ein Mann – vielleicht der Künstler selbst – verspannt in ein Räderwerk, das sich nicht nur horizontal, sondern auch vertikal rasant zu bewegen scheint. Hilflos ist er Tempo und Richtungswechseln, die Mattheuer durch schwarze, weiße und violette Schwünge suggeriert, ausgeliefert. Er versucht vergeblich, sich der Bewegung anzupassen oder sich ihr zu entziehen – seine Beine, vom Schwung mitgerissen, schweben in der Luft, seine Arme schlenkern, vergebens haltsuchend, sein Kopf ist wie ohnmächtig zurückgeworfen. Eine Komposition voller Atemlosigkeit, die der Künstler sicherlich nicht zufällig auf einen signalroten Grund gebannt hat.

Bilder als Botschaften

Wolfgang Mattheuers Bilder sind stets als Botschaften zu verstehen, entstanden aus der Beschäftigung mit allgemein-existenziellen Lebensfragen, zugleich aber vor dem Hintergrund konkreter politischer und gesellschaftlicher Bedingungen. Zu DDR-Zeiten war man auf das „Lesen zwischen den Zeilen“, auf Andeutungen und Interpretationen angewiesen, wollte man öffentlich Kritik üben. Mattheuer nutzte diese Möglichkeiten geschickt aus, indem er sich in seinen Bildern diverser Bildkonzepte staatlicher Selbstdarstellung bediente. Die Kombination der Elemente, die versteckten Metaphern und Anspielungen lassen aber häufig eine dem ersten Bildeindruck diametral entgegenstehende Interpretation zu. Das Medium der Zeichnung bedeutet für Mattheuer eine Art Selbstgespräch. „[…] meine Bilder sind keine schwarzen Träume, sondern Fragebilder […] eines Machers, der miterlebt, der mitverändern will und sieht, dass im Räderwerk nichts zu verändern ist […]“ (Mattheuer, Wolfgang: Äußerungen, Leipzig 1990, S. 194)

Mitbegründer der Leipziger Schule

Wolfgang Mattheuer war ein in der DDR höchst anerkannter Künstler, wurde aber bereits damals auch in der BRD geschätzt. Als Professor an der renommierten Hochschule für Grafik und Buchkunst in Leipzig begründete er zusammen mit Bernhard Heisig und Werner Tübke die sogenannte Leipziger Schule, die ab 1960 von zentraler Bedeutung für das Kunstschaffen in der DDR war. Zunächst dem Ideal des Sozialismus folgend, distanzierte er sich zunehmend von der Partei- und Staatsführung und trat 1988 aus der SED aus. Doch blieb der Künstler auch nach der Wende ein kritischer Geist. So verließ er aus Protest gegen Intoleranz 1994 die Akademie der Künste Berlin-Brandenburg nach nur einem Jahr Zugehörigkeit.

Die Zeichnung „Im Räderwerk“ stammt aus dem Bestand der Kunstsammlung Gera und ist gegenwärtig in der Ausstellung „Paarweise. Künstlerpaare im Fokus“ zu sehen.

Kunstsammlung Gera - Orangerie

Seit 1972 ist die Orangerie das Domizil der Kunstsammlung Gera mit über 1000 Quadratmeter Ausstellungsfläche. Das Fundament bildet neben dem umfangreichen Bestand an Werken von Otto Dix ein ansehnliches Inventar an Gemälden, Zeichnungen, Druckgrafiken und Plastiken vom Mittelalter bis zur Gegenwart. Es umfasst knapp 15.000 Objekte. Die Ausstellung „Paarweise. Künstlerpaare im Fokus“ wird bis 16. November gezeigt.

