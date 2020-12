Einen Sarg durch die Innenstadt von Gera geschoben

Gera. Was war da los, wollten Leser einige Tage später wissen. Von Beifall bis zur Empörung reichten die Meinungen. Kurz vor Weihnachten schob ein Mann einen Sarg durch die Stadt. Stationen waren unter anderem die Ernst-Toller-Straße, der Puschkinplatz, die Schloßstraße und der Markt. Halt machte er vor verschiedenen Geschäften „Mit dieser Aktion wollte ich symbolisch die Kunst und Kultur, die Gastronomie und die kleinen Läden zu Grabe tragen“, sagte Ralf Schmidt auf Nachfrage. „Viele Geschäfte und Einrichtungen werden nach der Pandemie nicht mehr öffnen. Das Geld vom Staat reicht für deren Überleben nicht. Es werden große zwischenmenschliche Lücken entstehen.“

Der Inhaber eines Foto-Geschäftes in Gera betonte, dass er kein Freund großer Demos sei, weil da ein Haufen Verwirrter im Schlepptau mit herumlaufe, und er schon gar kein Corona-Leugner sei. „Ich möchte Menschen sensibilisieren, wie wichtig eine intakte Innenstadt für unser Zusammenleben ist und wie kulturelle Angebote unser Leben bereichern.“

Verärgert fügt Ralf Schmidt an: „Wenn die Verantwortlichen in der Politik bei der Vorbereitung des Lockdowns so präzise und konsequent wie beim Erstellen des Bußgeldkataloges gearbeitet hätten, wären wohl kaum Irritationen entstanden.“

Durch die Aktion kam der Unternehmer mit Bürgern ins Gespräch, unerwarteterweise auch über die Qualität des Sarges. Eine ältere Dame war vom Fach. Sie hatte in einer Tischlerei gearbeitet. „Ich finden diesen hier schön“, äußerte sie sich. „Wissen Sie junger Mann, mit über 80 Jahren gehört die Gewissheit des Todes zum täglichen Leben.“

Ralf Schmidt berichtet, dass ein Herr ihn der subtilen Hetze bezichtigte. Vorwürfe sich mit der Aktion zu profilieren, „kann ich zurückweisen. Mit einem Sarg schon gar nicht.“ Den habe er sich ausgeliehen.

„Eigentlich tragen wir noch viel mehr zu Grabe. Die Vereinsarbeit ist komplett zum Erliegen gekommen, betroffen ist auch unsere Interessengemeinschaft Historische Mobile Gera.“ Der 56-Jährige fügt an: „Wie erkläre ich meiner elfjährigen Enkelin, dass sie nicht mehr zu ihrem geliebten Freizeitsport – Kickboxen und Turnen ­– gehen darf, aber die Bundesliga-Fußballprofis jeden Tag spielen dürfen?“