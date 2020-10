Am Freitag,19.30 Uhr, zeigt das Thüringer Staatsballett im Theater Gera sein Galaprogramm „Tanz aus der Reihe“. Diese Vorstellung ist bereits ausverkauft. Die Fördervereine des Theaters veranstalten am Samstag, um 14.30 Uhr, im Konzertsaal Gera die Verleihung der Theateroskars. Wegen der eingeschränkten Platzkapazität ist der Saal bereits durch die Vereinsmitglieder fast ausgelastet. Restkarten werden an der Tageskasse ab 14 Uhr verkauft.

Im Puppentheater Gera hat am Samstag, um 16 Uhr, „Des Kaisers neue Kleider“ (ab 4 Jahren) nach Hans Christian Andersen Premiere. Der Termin ist bereits ausverkauft. Die Mono-Oper „Das Tagebuch der Anne Frank“ von Grigori Frid ist am Samstag, um 19.30 Uhr, im Theater Gera (Großes Haus) zu sehen. Aufwühlend beschreibt das Musiktheater die Geschichte um Anne Frank, die sich mit ihrer jüdischen Familie vor den Nationalsozialisten in einem Hinterhaus in Amsterdam versteckte, bis sie verraten und deportiert wurden.

Die Vorstellung des Schauspiels „Vater“ von Florian Zeller am Sonntag, um 14.30 Uhr, im Großen Haus Gera ist ausverkauft. Für die jüngsten Zuschauer ab 5 Jahren wird am Sonntag, um 16 Uhr, in der Bühne am Park Gera das Musik-Theater „Babbel“ zum Mitmachen gespielt. Hier begleiten alle gemeinsam den König, der einen Turm bis zu den Sternen bauen will und erfährt, was dieses vermessene Vorhaben für Folgen hat. Plötzlich sprechen alle unterschiedliche Sprachen, doch Musik hilft zur Verständigung. Es wird klar, dass man nicht zu den Sternen reisen muss, um Glück zu finden.

Das 2. Philharmonische Konzert am Freitagabend im Theaterzelt Altenburg ist bereits ausverkauft. Die Satire „Helden wie wir“ ist am Samstag, um 19.30 Uhr, im Theaterzelt Altenburg zu sehen. Schonungslos und humorvoll nimmt Autor Thomas Brussig in seinem Wenderoman das Alltagsleben im Arbeiter- und Bauernstaat unter die Lupe, dessen Niedergang auf ominöse Weise besiegelt wurde.

Die ursprünglich für Sonntag geplante Premiere „Pudels Kern …“ muss leider ersatzlos entfallen.

Karten in den Theaterkassen, telefonisch unter 0365/8 27 91 05 (Gera) bzw. 03447/58 51 60 (Altenburg) sowie online unter www.theater-altenburg-gera.de