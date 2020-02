Einlaufkinder aus Gera und Nauendorf bringen RB Leipzig doppelt Glück

Obwohl sie beide erst sieben Jahre alt sind, haben sie am Wochenende nicht zum ersten Mal Leipziger Stadionluft geschnuppert. Doch dieses Bundesliga-Heimspiel von RB Leipzig werden Annika Näther aus dem Großensteiner Ortsteil Nauendorf und Luca Friedrich aus Gera so schnell nicht vergessen. Gegen den SV Werder Bremen gehören sie nicht nur zu den knapp 44.000 Zuschauern, sondern auch zu jenen 22 Kindern, die vor dieser großen Kulisse die Fußball-Profis als Einlaufkinder auf das Spielfeld begleiten durften.

Zwei Kinder aus der Geraer Region aus 2000 Bewerbungen ausgelost

Luca Friedrich aus Gera Foto: Hagen Wolf / MDR Jump

Möglich machte dies der Radiosender MDR Jump, der nach eigenen Angaben aus rund 2000 Bewerbungen für das Spiel am vorigen Sonnabend auch die beiden Grundschüler aus unserer Region gezogen hat. Doch das ist nicht das einzige, was beide verbindet. Denn offenbar hatten beide auch ein „glückliches Händchen“, an dem sie ihre Leipziger Profis aufs Spielfeld führten. Denn sowohl der Franzose Nordi Mukiele, mit dem Annika den Rasen betrat, als auch Nationalspieler Lukas Klostermann, mit dem Luca einlief, schossen im Spiel jeweils ein Tor.

„Ich weiß nicht, wie ich es erklären soll“, ringt Luca nach den Worten, das Erlebnis zu beschreiben: „Es war einfach cool.“ Natürlich war er beim Einlaufen auch etwas aufgeregt, erzählt er. Geredet habe er mit „seinem“ Profi nicht, die Spieler seien alle voll aufs Spiel konzentriert gewesen. Zuvor hätten alle Spieler mit den Kindern abgeklatscht, nur einen hätte er verpasst, ausgerechnet Superstar Timo Werner, erzählt Luca. Seine Hand wollte er sich am liebsten trotzdem nicht mehr waschen. Nach dem Einlaufen ging es zu den Eltern auf die Tribüne, wo sein Papa als Bremen- und Leipzig-Sympathisant beim 3:0-Sieg der Sachsen wohl ein Wechselbad der Gefühle durchmachte.

Keine Gelegenheit zum kurzen Plausch mit hochkonzentrierten Spielern

Annika Näther aus Nauendorf Foto: Hagen Wolf / MDR Jump

Luca, der in die zweite Klasse an der Christlichen Gemeinschaftsschule in Gera geht, ist selbst Fußballer. Durch einen Freund kickt er in der SG Pölzig/Heuckewalde. Und damit sozusagen in der Nachbarschaft von Einlaufkind Annika. Die Zweitklässlerin geht in Brahmenau zur Schule, erzählt sie. Sie sei „schon lange Fan“ der Leipziger und mit der Familie auch schon ein paar Mal im Stadion gewesen. „Schön“, fasst sie Erfahrung vom Sonnabend zusammen, auch wenn sich mit dem französischen Fußballer Mukiele ebenfalls nicht die Gelegenheit zum kurzen Plausch ergeben hätte. Trotzdem war auch sie total begeistert, dass der Spieler später auch ein Tor schießen konnte.

Fußball-Fan ist sie auch wegen ihres großen Bruders Maxim, erzählt die Siebenjährige. Der kickt für den Nachwuchs des ZFC Meuselwitz. Sie selbst reitet. „Wir spielen manchmal auch zusammen Fußball“, sagt Annika. Und wer gewinnt dann? „Manchmal er und manchmal ich.“