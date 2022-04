Einsätze für 700.000 Bürger koordinieren

Kurt Dannenberg, Geras Bürgermeister und Dezernent für Finanzen, Sicherheit und Bürgerservice; Thilo Schütz, Amtsleiter für Brand- und Katastrophenschutz Gera; Peter Schörnig, Fachdienstleiter Feuerwehr in Jena; Benjamin Koppe, Dezernent für Finanzen, Sicherheit und Bürgerservice in Jena.

Gera. Leitstellenverbund Ostthüringen hat sich Gera zum Austausch getroffen.

Am Mittwoch trafen sich Vertreter des Leitstellenverbundes Ostthüringen zur Tagung im Amt für Brand- und Katastrophenschutz der Stadt Gera. Ziel der Beratung war der Austausch über aktuelle Strukturen und Arbeitsweisen sowie die künftige Zusammenarbeit der beiden Regionalleitstellen in Gera und Jena.

Neben den beiden Städten waren auch die Landkreise Greiz, Altenburger Land, Saalfeld-Rudolstadt, Saale-Orla und Saale-Holzland gut vertreten. Der Leitstellenverbund Ostthüringen ist Vorreiter bei der landesweiten Leitstellenstrukturreform. Mit der erfolgreichen Aufgabenübernahme durch die Leitstelle Jena für den Landkreis Saalfeld-Rudolstadt wurde ein weiterer Meilenstein der künftigen Ostthüringer Leitstellenstruktur erreicht.

Zusammenschluss fastabgeschlossen

Zuvor war der Saale-Orla-Kreis in die Leitstelle Gera integriert worden. Der zuständige Dezernent der Stadt Jena, Benjamin Koppe (CDU), zeigt sich zufrieden: „Trotz aller Startschwierigkeiten im Zuge der Übernahme der Saalfelder Leitstelle ist der Integrationsprozess inzwischen strukturell und organisatorisch nahezu abgeschlossen. Der Digitalfunk ist vollständig migriert, die Ausrückeordnungen mit ressourcenbezogener Alarmierung und das Dienstsystem wurden wiederholt angepasst.“

Mit Hilfe der Fördermittel des Freistaats sei der Leitstellenverbund Ostthüringen mit beiden Standorten in Jena und Gera robust aufgestellt und Ansporn für alle anderen Gebietskörperschaften, die Leitstellenstruktur im gesamten Freistaat zukunftsfester und wirtschaftlicher zu gestalten, so der Jenaer Dezernent.

Ein nächster Schritt der Leitstellenstrukturreform, um für die Herausforderungen gewappnet zu sein, wird der Aufbau einer Lehr- und Ausbildungsleitstelle sein. Diese soll gleichzeitig als Testplattform und Redundanzstandort für ganz Thüringen dienen und wird zudem als Außenstelle der Landesfeuerwehr und Katastrophenschutzschule in Gera errichtet.

Der Geraer Bürgermeister und Dezernent für Finanzen, Sicherheit und Bürgerservice, Kurt Dannenberg (CDU), freut sich über die vom Freistaat getroffene Entscheidung: „Gemeinsam mit dem Stadtrat wollen wir die Gelegenheit nutzen und um die Lehr- und Ausbildungsleitstelle des Freistaates und unsere Regionalleitstelle Gera herum ein zeitgemäßes Gefahrenabwehrzentrum ähnlich wie in Jena zu errichten.“ Jenes ist ein langfristig ausgerichtetes Vorhaben mit verschiedensten Synergieeffekten. Neben mehr Sicherheit wird es auch zu haushalterischen Entlastungen führen.

Gegenwärtig führt ein Planungsbüro eine Machbarkeitsstudie durch, die unter anderem untersuchen soll, ob der Standort am Elsterdamm 39 ein für das Gefahrenabwehrzentrum geeigneter Standort wäre.

Der Leitstellenverbund Ostthüringen ist ein Erfolgsmodell, weil die beiden Regionalleitstellen in Gera und Jena derzeit für mehr als 700.000 Bürgerinnen und Bürgern mit höchster Sicherheit und eng gegenseitig abgestimmt den bodengebundenen Rettungsdienst sowie die Brand- und Hilfeleistungseinsätze in den fünf Ostthüringer Landkreisen sowie in den Städten Gera, Jena und Weimar koordinieren.

Die interkommunale Zusammenarbeit ist damit maßgeblicher Baustein einer Ostthüringer Sicherheitsarchitektur. Für die Teilnehmer der Tagung stand am Ende des Tages fest, dass die Sicherheit der Menschen höchste Priorität in der gemeinsamen Kooperation hat. Dementsprechend wird es auch künftig gelten, regelmäßig eigene Verfahren und Strukturen zu überprüfen und – wo erforderlich – anzupassen.