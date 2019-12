Petra Rudolf, Kämmerin der Gemeinde Harth-Pöllnitz, an ihrem Schreibtisch in Niederpöllnitz. Nun ist sie in Rente.

Einst Chefin von über sechs Millionen Euro im Haushalt

„Wenn ich in mein Büro in Niederpöllnitz gekommen bin, habe ich die Jalousien aufgezogen, den Computer angeschaltet und dann gleich nach dem Kontostand geschaut“, erzählt Petra Rudolf. Am Mittwoch war es das letzte Mal. Die Kämmerin der Gemeinde Harth-Pöllnitz geht in Rente. Nur im neuen Jahr schaut sie noch einmal vorbei, ihre Nachfolgerin einarbeiten.

Das kleine Wollschaf neben dem Bildschirm, ein Geschenk, lässt Rudolf stehen. Schafe sind schließlich genügsam. „Oft musste ich die Ortsteilbürgermeister abweisen, wenn sie bei mir in der Tür standen. Eine Handbewegung von mir und sie wussten: Es gibt kein Geld. Drängen zwecklos.“ Die drei Hexen aus dem Regal schlummern schon eine Weile auf dem Bauernhof in Zedlitz, dem Zuhause der Kämmerin. „Meine Kollegen haben sie mir geschenkt. Wenn sie feststellten, dass sich Leute lange nicht gemeldet hatten, standen jene plötzlich im Zimmer oder telefonierten. Petra, du hast einen siebten Sinn, du bist eine Hexe, meinten sie.“ Ihre Augen werden etwas wässrig. „Ich habe gern hier gearbeitet“, so die 63-Jährige. Nun passt ihr Arbeitsleben in eine Klappbox.

Nicht immer war die Kasse voll

Petra Rudolf hinterlässt einen „Plus-Haushalt mit guter Rücklage“. Darüber ist sie sehr froh. Nicht immer war die Kasse üppig gefüllt. „Der Verkauf von knapp 50 Prozent der Aktien der Kommunalen Energie Beteiligungsgesellschaft durch den Beschluss des Gemeinderates führte zur Planungssicherheit.“ Als im Dezember 2016 das Konto im Plus stand, war das der Kämmerin schönster Tag. „Wir waren Millionäre. Mit einem Haushalt von 6,2 Millionen.“ Endlich gehörten schlaflose Nächte der Vergangenheit an.

Viele Jahre musste Rudolf mit Rechnungen jonglieren. Der Zusammenschluss von 16 Orten zur Einheitsgemeinde Harth-Pöllnitz im Dezember 1995 brachte die Finanzen in Schieflage. Sanierungs- und Altkredite wollten bedient werden. „Jede Gemeinde hatte irgendwo Baumaßnahmen laufen. Jetzt kam das Geld von allen in einen Topf.“ Zehn Jahre Zusammenraufen seien das gewesen, so die Kämmerin. „Nach mancher heißer Gemeinderatssitzung brauchte ich manchmal einen Schnaps.“ Neue Aufregung kam mit der angedachten Gebietsreform 2012.

Blickt Rudolf zurück, waren die Jahre von 2005 bis 2014 die schwersten. Aber ihre Erfahrungen und ihre Weitsicht halfen, Probleme zu lösen. Inzwischen hat sich eine Menge in den Ortsteilen getan. Unter anderem wurden Straßen, Brücken, Bushaltestellen erneuert, die Schulküche in Frießnitz modernisiert, in Niederpöllnitz vier Wohnblöcke saniert, Vereins- und Feuerwehrhäuser gebaut. Ein neuer Kindergarten entstand in Burkersdorf. Und Rudolf achtete darauf, dass der Haushalt stimmte.

Seit 1996 ist die gelernte Wirtschaftskauffrau Kämmerin, holte noch ihren Abschluss als Verwaltungsfachwirt nach. Mathematik gehörte zu den Lieblingsfächern. „In der Schule habe ich sämtliche Kassen geführt. Also wollte ich was mit Zahlen machen. Das Kopfrechnen lag mir sehr. Manchmal klemmt es aber heute.“

Nun soll etwas Ruhe einkehren. „Vielleicht lerne ich noch Golfspielen. Die Anlage liegt ja vor der Tür.“ Wird sie ihre Arbeit vermissen? Petra Rudolf nickt. Anfangs sicherlich. „Ich möchte mich bei allen Kollegen, Gemeinderäten, Ortsteilbürgermeistern und den Einwohnern für die gute Zusammenarbeit und das Miteinander bedanken.“ Auch wenn sie nicht immer das Füllhorn mit Geld ausschütten konnte.