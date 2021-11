Eisenstange im Gitterrost beschädigt Auto - Acht Reifen zerstochen - Lkw beschädigt Brücke: Zugverkehr beeinträchtigt

Gera / Greiz. Das sind die Meldungen der Polizei für Gera und den Kreis Greiz.

Eisenstange im Gitterrost beschädigt Auto

Wegen eines gefährlichen Eingriffes in den Straßenverkehr ermittelt nunmehr die Geraer Polizei. Unbekannte steckten offensichtlich mit Absicht eine Eisenstange schräg in ein auf dem Fußboden befindliches Gitterrost an einer gekennzeichneten Parkfläche in der Schlossstraße. Als Montagnachmittag gegen 15.50 Uhr ein 35-jähriger mit seinem Citroen diese Parkfläche befuhr, kam es zu Kollision, wobei das Fahrzeug beschädigt wurde. Bei den Ermittlungen sucht die Geraer Polizei (Tel. 0365 / 829-0) nun Zeugen, die Hinweise zu den bislang unbekannten Tätern geben können.

Acht Reifen zerstochen

Unbekannte trieben in der Zeit vom 31. Oktober zum 1. November ihr Unwesen in der Jenaer Straße in Gera, so dass wegen Sachbeschädigung ermittelt wird. Demnach zerstachen die Unbekannten sowohl alle Reifen eines Ford als auch alle Reifen eines Kia. An beiden Fahrzeugen entwich die Luft aus den Reifen. Die Polizei sucht Zeugen unter Tel. 0365 / 829-0.

Lkw beschädigt Brücke: Zugverkehr kurz beeinträchtigt

Weil der 50-jährige Fahrer vergessen hatte, einen Kranausleger vollständig einzufahren, kollidierte Montag gegen 12 Uhr ein LKW MAN in der Bruno-Bergner Straße in Greiz mit der Eisenbahnbrücke. Diese müssen nun Spezialisten begutachten, die aber keine Beeinträchtigung des Zugverkehrs feststellten. Alle Einschränkungen konnten gegen 13:10 Uhr aufgehoben werden.

Hakenkreuze gesprüht

Am Montag gegen 14.20 Uhr wurde der Polizei bekannt, dass bislang unbekannte Täter auf dem Abenteuerspielplatz Reißberg in Greiz mehrere Hakenkreuze mit schwarzer Farbe sprühten. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise: Tel.: 03661 6210.

