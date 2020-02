Greizer Straße in Gera, 1983: Foto ist in der Studioausstellung im Stadtmuseum Gera „Hinter dem Eisernen Vorhang. Fotografien von Judith Gilbert“ zu sehen.

Sonderschau in Gera „Hinter dem Eisernen Vorhang“ weiter offen

Die aktuelle Studioausstellung im Stadtmuseum Gera „Hinter dem Eisernen Vorhang. Fotografien von Judith Gilbert“ stößt unverändert auf Besucherinteresse und wird daher bis 1. März verlängert.

Die Schau zeigt Fotografien aus Gera und Ostberlin aus dem Jahr 1983. Ungewöhnlich an den Aufnahmen ist nicht der Zeitpunkt, sondern der Hintergrund ihrer Entstehung. Die Fotografin, die junge New Yorkerin Judith Gilbert, besuchte im Rahmen einer Studienreise der Liga für Völkerfreundschaft 1983 die DDR, dabei unter anderem Berlin, Leipzig, Weimar und Jena. Den Mittelpunkt der Reise bildete Gera. Hier wohnte die vierköpfige Gruppe acht Tage im Interhotel und unternahm Ausflüge in die weitere Umgebung.

Für Gilbert war es eine Reise hinter den Eisernen Vorhang in eine ihr fremde Welt. Ihre Fotografien bieten daher eine besondere Perspektive: einen Blick von außen auf die DDR. Dem entsprechend anders als die eines Einheimischen ist ihre Sichtweise. Ihre Bilder und Motive zeigen immer wieder Alltägliches, für die Geraer nicht des Fotografierens wert, für Judith Gilbert dagegen bedeutsam, faszinierend oder auch merkwürdig. Im Zentrum der Ausstellung stehen die in Gera entstandenen Aufnahmen von Judith Gilbert und daneben ihre beeindruckenden Bilder von der Berliner Mauer. So bekam die Reisegruppe ungewöhnliche Einblicke und Zutritt in die für DDR-Bürger streng abgeschirmten Berliner Grenzanlagen.