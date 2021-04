Eiszeit in Weida dank der Osteburg-App

Weida. Der Förderverein Freunde der Osterburg Weida sammelt über die „Gera Crowd“ der EGG Spenden für die Erweiterung der App.

Einen Blick in die Eiszeit gewähren will der Förderverein Freunde der Osterburg mit der Smartphone-Anwendung „Osterburg 2.0“. Der Eiszeitstein im Gelände der Weidaer Osterburg war Auslöser für die Idee, die Osterburg-App um einen neuen Inhalt zu erweitern, ein „360-Grad Eiszeit-Panorama“. Der Eiszeitstein, so wird erklärt, erinnere an die Südgrenze der skandinavischen Inlandsvereisung im Quartär.

Geplant ist es, in die App das animierte Eiszeitpanorama so einzubinden, dass es über die Kamerafunktion im Handy virtuell auf die real sichtbare Stadtansicht gelegt wird. Hierbei wird von erweiterter Realität oder Augmented Reality gesprochen. Um das Projekt zu realisieren, hat es der Förderverein auf der Online-Spendenplattform „Gera Crowd“ der Energieversorgung Gera (EGG) angemeldet. Seit Montag können auch kleinere Beträge gespendet werden. Und bis Mittwoch waren von benötigten 1000 Euro bereits 610 Euro eingegangen.

Die EGG unterstützt die Spendenplattform durch einen Fördertopf. Solange der gefüllt ist, werden Einzelspenden ab 10 Euro mit pauschal 10 Euro gefördert. Auf die Spender warten kleine Präsente des Vereins. Die App steht für alle Besucher kostenlos zum Herunterladen bereit.

Zu finden ist die Spendensammlung auf: https://www.gera-crowd.de/360grad-eiszeitpanorama