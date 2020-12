Elektromobil „Emma“ startet heute in Gera-Lusan

Emma zur Pressevorstellung am Einkaufszentrum Zeulsdorfer Straße. Geras erstes Projekt zum automatisierten Nahverkehr startet am Montag, 14. Dezember, im Stadtteil Lusan. TAG Wohnen und Fischer Academy wollen das innovative Konzept mit wissenschaftlicher Begleitung der Dualen Hochschule in der Praxis erproben. Das Elektromobil „Emma“ kann bis zu sechs Passagiere mitnehmen. In der Pilotphase geht es mit circa fünfzehn Kilometern je Stunde erst einmal gemächlich voran. Immer mit an Bord ist ein Sicherheitsfahrer, ein sogenannter Operator. Seit Anfang Dezember wird der Minibus für den vorgesehenen Rundkurs, Ahornstraße-Eichenstraße-Nürnberger Straße-Parkplatz Einkaufszentrum-Zeulsdorfer Straße, programmiert.