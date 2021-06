Elfjährige wird in Ronneburg angegriffen und schwer verletzt

Ronneburg. In Ronneburg ist ein elfjähriges Mädchen von mehreren Jungen angegriffen und schwer verletzt worden. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen der Polizei hielt sich die Elfjährige am Dienstagabend gegen 20.15 Uhr im Bereich des Bahnhofs in Ronneburg auf, als sie von drei bislang unbekannten Jungs (zirka 13 und 14 Jahre alt) körperlich angegriffen und dabei schwer verletzt wurde. Im Anschluss entfernten sich das Mädchen als auch die Jungen vom Tatort.

Die Polizei in Gera forderte einen Rettungswagen an, der das Mädchen in ein Krankenhaus brachte. Eine Fahndung nach den möglichen Tätern verlief ergebnislos. Im Zuge der Ermittlungen nach Zeugen, die Hinweise zu den drei unbekannten Jungen geben können. Diese können unter der Telefonnummer 0365-829 0 gemacht werden.

