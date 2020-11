Elisabeth von Thüringen – Vorbild für unsere Gesellschaft

Jedes Jahr am 19.11. gedenkt die katholische Kirche der ehemaligen Landesherrin Elisabeth. Schon zu Lebzeiten fiel diese Heilige für ihr Gespür für die Sorgen und Nöte ihrer Mitmenschen auf. Die überlieferten Geschichten und Legenden beschreiben sie als hilfsbereite junge Frau, die alle herkömmlichen Standesregeln hinterfragte und außer Kraft setzte.

Für Elisabeth war das kleine Wohl der Menschen wichtiger als Reichtum und Besitz der wohlgeborenen Adligen. Radikal und konsequent schloss sie sich der Armutsbewegung der damaligen Zeit an und veränderte so den Lauf mancher Biographie ihrer Zeit. Das ist nun zwar schon viele Jahrhunderte her, aber ihr Tun ist für viele noch heute Vorbild. Das Leben Elisabeths wurde nicht nur von ihrem sozialen Gewissen bestimmt. Sie war ebenso eine Heilige des Gebetes und der Visionen, wie sie eine Heilige der Nächstenliebe war.

Da kommt sicher nicht nur mir die Frage: wer sind heute solche Menschen, die sich still für das Wohl des Volkes einsetzen. Für mich sind es zum Beispiel Pflegekräfte oder Mitarbeiter der Umweltdienste. Vielleicht sind ja auch Sie so ein stiller Heiliger. Denn heilige Menschen sind meist ganz anders, als wir sie uns vorstellen. Sie stehen ja erst als Statuen in Kirchen, nachdem sie ihr Leben gemeistert und die Welt um sich bewegt haben. So kann ich Sie nur ermutigen, kleine heilige Dinge zu tun. Zum Beispiel ein freundliches Wort an den Müllwagenfahrer, der kurz in zweiter Reihe parkt. Denn vielleicht begegnen Sie gerade einem unbekannten Heiligen.