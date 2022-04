Elsbeeren und Esskastanien für Geraer Waldzoo

Gera. Baumpflanzung im Geraer Tierpark

Am internationalen Tag des Baumes (25. April) haben Jörg Kirschnick-Werner, Leiter des Amtes für Stadtgrün, Baudezernent Michael Sonntag, Mario Baßler, Leiter des Vertriebscenters AOK Plus und Revierförster Ronald Felgner (von links) im Geraer Tierpark gemeinsam den ersten von 14 Bäumen gepflanzt. Die Bäume wurden durch Mitarbeiterspenden der AOK finanziert. Bereits im Vorjahr hat die Krankenkasse 1.100 Weißtannen im Geraer Stadtwald gepflanzt. Charakteristisch für den Geraer Stadtwald ist sein vergleichsweise hoher Anteil an Laubholz, der ihn resistenter gegenüber Trockenschäden und Schädlingsbefall macht. In den vergangenen zwei Jahren kamen durch jährliche Investitionen der Stadt in Höhe von 50.000 Euro sowie privatwirtschaftliche Initiativen im gesamten Stadtwaldgebiet rund 60.000 Bäume neu hinzu. Schwerpunkte der Pflanzungen waren die Standorte am Fuchsberg, der Großen Cosse sowie die Brettschneide bei Frankenthal. Dabei handelt es sich überwiegend um Baumarten wie Eiche, Hainbuche, Linden, Weißtannen und Kirschen, die resistenter gegenüber dem Klimawandel sind. red