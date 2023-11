Komiker in Gera „Elsterglanz“ präsentiert in Gera neuen Kalender

Gera Komiker-Duo signiert in Geraer Buchhandlung den inzwischen traditionellen Jehreskalender für 2024

Zeitgleich mit der Eröffnung des Geraer Märchenmarktes gastiert am Donnerstagabend das beliebte Komiker-Duo Gilbert Rödiger und Sven Wittek, alias „Elsterglanz“ in den Gera Arcaden. Wie jedes Jahr hat das Duo, das für seinen schrägen Humor in Mansfelder Mundart bekannt ist, einen Kalender aufgelegt, der exklusiv bei Thalia erhältlich ist. Mit einer Signierstunde präsentieren Elsterglanz den 2024-er Kalender erneut auch in Gera und erfüllten geduldig viele Fotowünsche. Viele Geraer und Fans aus dem Umland bis nach Sachsen und Sachsen-Anhalt haben deshalb die Eröffnung des Märchenmarktes verpasst. Aber der ist ja, im Gegensatz zu den Komikern, noch bis zum 23. Dezember in Gera.