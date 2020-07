Gera. Wanderausstellung will Bürgern Energiewende näher bringen.

Energiesysteme der Zukunft in Gera kennenlernen

Die Wanderausstellung „Windnode Live!“ soll die Energiewende erleb- und erfahrbar machen und will Interesse und Verständnis für erneuerbare Energien wecken. Besucher können sich an einem Diorama-Tisch (im Bild links Bernhard Rauch mit Besucher Florian Weber), Multimedia-Angeboten und Hörstationen über die Herausforderungen einer digitalisierten Energiewende informieren. Die Ausstellung ist bis zum 6. August als Teil des Klima-Pavillon-Programms in den Arcaden zu sehen.