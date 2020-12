Zur falschen Zeit am falschen Ort – nur so wird wohl der Angriff auf die zwei Geraer im Park der Jugend zu erklären sein. Doreen Baumann war dafür im richtigen Moment vor Ort und schritt mutig ein. Entscheidende Sekunden, die das Geschehen beeinflussten und damit vermutlich den beiden Männern das Leben retteten. Chapeau. Instinktiv habe sie gehandelt, Angst habe sie in diesem Augenblick nicht gehabt, bekennt Doreen Baumann. Erst im Nachhinein, als ihr Mann und ihr Sohn sie besorgt fragten, warum sie gerufen und so die aggressive Gruppe auf sich aufmerksam gemacht habe. Erst da sei ihr die Gefahr fürs eigene Leben bewusst geworden. Das Erlebnis, die Bilder wirken bei ihr nach. Vor allem das Entsetzen, wozu Menschen anderen Menschen gegenüber fähig sind. Sie ist sicher, dass eines der Opfer tot geprügelt worden wäre. „Es hat denen Spaß gemacht, wirklich Spaß gemacht“, sagt sie, die selbst als Erzieherin in einem Heim für Mütter mit Kindern und Jugendliche arbeitet. Eine schnelle und harte Bestrafung der Täter ist zwingend nötig. Das und psychologische Unterstützung käme auch bei Helfern gut an.