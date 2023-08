Er wollte den Täter beruhigen: Mann in Gera mit Messer verletzt

Der Mann wurde in Gera zum Glück nur leicht an der Hand verletzt. (Symbolbild)

Gera. In Gera ist am Mittwochabend an Mann an der Hand verletzt worden. Zuvor hatte ein 23-Jähriger eine Frau bedroht.

Am Mittwochabend kam es in Gera zu einem größeren Polizeieinsatz in der Südstraße. Laut Angaben der Beamten habe dort ein 23-Jähriger eine 48-Jährige bedroht. Als ein 24-Jähriger eingriff und den Täter beruhigen wollte, sei dieser von dem Angreifer mit einem Messer an der Hand verletzt worden.

Glücklicherweise musste der Mann nicht medizinisch versorgt werden. Der Täter wurde des Platzes verwiesen. Ihn erwartet nun Strafverfahren.

