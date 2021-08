Erbschleicherei im Pfarrhof Linda

Linda. Nachlassrechtspfleger Lutz Teetze plaudert im Pfarrhaus Linda über Erbschleicherei.

Testament und Erbschaft sind ernste Themen? Nicht mit Jurist Lutz Teetze. Der kann seinem Beruf als Nachlassrechtspfleger jede Menge Komik abgewinnen und erobert deshalb seit einigen Jahren auch als Kabarettist die Bühnen Deutschlands.

Mit seinem erfolgreichen Programm „Erbschleicherei – eine heitere Rechtsberatung“ gastiert Lutz Teetzen am Samstag, 4. September, um 19 Uhr im romantischen Ambiente des Pfarrhofes in Linda, Pfarrweg 13. Bei schlechtem Wetter ist die Veranstaltung in der Kirche.

Dabei geht es unter anderem um kuriose Nachlassfälle, die Erbschaften unserer Promis und die größten Irrtümer im Erbrecht. Wer weiß denn schon, dass Erbschleicherei gar nicht strafbar ist? Zu erleben ist amüsante Kleinkunst zum Mitdenken. Mit den Mitteln des Schauspiels, des Films und des Dialogs werden die Besucher am Samstag etwa 105 Minuten von der Materie gefesselt.

Die Mischung von juristischen Inhalten und komödiantischer Darbietung macht dieses Stück einzigartig. Durch einen kräftigen Schuss Humor bekommt das abwechslungsreiche Programm die richtige Würze. Ganz nebenbei erhalten die Zuschauer Tipps, Erbschaften richtig zu lenken.

Die Eintrittskarten sind ab sofort im Vorverkauf bei Elke Schumann, Linda, Pfarrweg 13, Telefon 0152/32 75 66 80, erhältlich sowie an der Abendkasse. Die Vorstellung findet unter Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln statt.