Der Dorfflohmarkt im Geraer Ortsteil Söllmnitz kam gut an.

Gera-Söllmnitz. Trotz eines Regenschauers wird die dritte Auflage des Flohmarktes in Söllmnitz zum Erfolg.

Erfolgreicher Dorfflohmarkt in Gera-Söllmnitz

Der vom Kultur- und Traditionsverein „Sellm’s su blau“ organisierte Dorfflohmarkt im Geraer Ortsteil Söllmnitz lockte viele Besucher und Gäste. Das schreibt der Söllmnitzer Hans-Jürgen Franke und berichtet von einer Vielzahl von Ständen, die in den Höfen, Einfahrten, vor Häusern und auf dem Platz an der Kirche aufgebaut waren.

„Kaum hatte sich der Regenschauer am Vormittag verzogen, wurde in Söllmnitz so richtig getrödelt“, schreibt Franke weiter: „Ein kleiner Imbiss mit Getränken rundete den Hofflohmarkt ab.“

Peter Günther vom Verein bestätigte auf Nachfrage die erfolgreiche dritte Auflage des Dorfflohmarktes. An etwa 30 Ständen – der größte Teil auch wirklich von Einheimischen – wurden Dinge angeboten. „Ich freue mich, dass sich auch die Besucher sehr rücksichtsvoll benommen haben, es lief wirklich gut“, sagte Günther.

Schätze aus dem Haushalt

Hans-Jürgen Franke indes hofft auf eine Fortsetzung. „Zumal ja auch dieser und jener Haushalt Anregungen erhielt, seine Schätze beim nächsten Mal auch anzubieten“, sagte er.