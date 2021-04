Ermittlungen zu Bränden in Weida und Ronneburg laufen noch

Weida/Ronneburg. Bei den Bränden war in Ronneburg eine Halle und in Weida ein Wohn- und Geschäftshaus zerstört sowie Nachbarhäuser beschädigt worden.

Zu den beiden Großbränden der vergangenen Woche in Ronneburg und Weida sind die Ermittlungen zur Brandursache nach wie vor nicht abgeschlossen. Das teilte die Polizei in Gera auf Nachfrage mit. In Ronneburg war am Montag eine offenbar privat als Werkstatt genutzte Baracke vollständig abgebrannt. Am Dienstag wurde bei einem Großbrand am Markt in Weida ein Wohn- und Geschäftshaus komplett zerstört und die Nachbarhäuser erheblich beschädigt. In beiden Fällen hatte die Kripo die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen

Im Fall des Weidaer Brandes ist die Spendenbereitschaft für die Betroffenen weiter hoch. Neben Sachspenden für jene Familien, die ihre Wohnungen verloren haben, gibt es weiter viele Geldspenden. Über den Internet-Aufruf sind bereits über 38.000 Euro zusammengekommen. Auf dem Konto des Vereins „Wir für Weida“ sind es inzwischen ebenfalls rund 10.000 Euro.

Spendenaufrufe für Betroffene:

Per Überweisung: Kontoinhaber Verein „Wir für Weida“, IBAN:

DE 79 8305 0000 0014 5170 43, Kennwort: Brandopfer

Per Paypal im Internet: https://paypal.me/pools/c/8yyR6OfwZc