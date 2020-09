Eröffnungsgala in Gera läutet neue Spielzeit ein

Gera/Altenburg. Mit einem vielfältigen Programm will das Theater Altenburg Gera zeigen, was trotz Einschränkungen alles möglich ist.

Der Beginn der neuen Spielzeit wird traditionell mit einer glanzvollen Eröffnungsgala gefeiert. Weil die Vorstellungen im Theater Gera am Samstag um 19.30 Uhr und am Sonntag um 18 Uhr bereits ausverkauft sind, gibt es eine Zusatzveranstaltung am Sonntag um 14.30 Uhr, teilt das Theater mit.

Bei schönem Wetter gibt es vor dem Theater ein Catering-Angebot. Als eingespieltes Moderatorenteam begrüßen Generalintendant Kay Kuntze und Schauspieldirektor Manuel Kressin das Publikum wieder im Theater.

Künstlerinnen und Künstler aller fünf Sparten präsentieren Ausschnitte aus Gioacchino Rossinis „Der Barbier von Sevilla“, Albert Lorzings „Der Wildschütz“, Gustav Mahlers „Das Lied von der Erde“, Dorit Linkes „Jenseits der blauen Grenze“, Stephen Trasks „Hedwig and the Angry Inch“, Gian Carlo Menottis „Das Telefon oder Die Liebe zu dritt“, Nils Christes „SYNC“ aus dem Ballett „Impulse“, Mischa Spolianskys „Lila Lied“ aus „Liebe macht frei“ sowie Gerd Natschinskis „Mein Freund Bunbury“. Die musikalische Leitung haben Thomas Wicklein, Yury Ilinov und Olav Kröger.

Das Kabarett-Programm „Pudels Kern …“ mit Sabine Schramm hat am Samstag um 19.30 Uhr Premiere im Puppentheater Gera; eine weitere Vorstellung findet am Sonntag um 19.30 Uhr statt. Das Theaterstück der Autorin und Regisseurin Karin Eppler entführt die Zuschauer in die Arbeitswelt am Theater. „Pudels Kern …“ ist ein vergnüglicher Abend, in dem gehörig aus dem Nähkästchen geplaudert wird.

Im Dialog mit ihrem tierischen Kompagnon nimmt Sabine Schramm unsere moderne Lebenswelt und das aktuelle Zeitgeschehen auseinander, dass die Pointen nur so blitzen.

Altenburg

Das Konzert zum Tag des offenen Denkmals findet am Freitag, 19.30 Uhr, in der Brüderkirche Altenburg bei freiem Eintritt statt. Musiker des Philharmonischen Orchesters Altenburg Gera spielen unter der Leitung von Gerald Krammer unter anderem Mozarts Serenade „Eine kleine Nachtmusik“ sowie glanzvolle Werke von Gioachino Rossini, Francis Poulenc, Dmitri Schostakowitsch, Robert Fuchs.

Zu diesem Anlass werden auch denkmalpflegerische Leistungen geehrt.

Zum 1. Kammerkonzert am Sonntag 11 Uhr im Theaterzelt Altenburg treten die Musikerinnen und Musiker der Dualen Orchesterakademie Thüringen mit einem selbst konzipierten Programm auf. Es erklingen unter anderem Johannes Brahms‘ Allegro, ma con brio und Adagio aus dem Streichquintett G-Dur op. 111, gefolgt von Gene Koshinskis elektrisierendem II. Dance of the Drums aus „Song and Dance“ und Anders Koppels selten zu hörenden Toccata für Marimbaphon und Vibraphon.