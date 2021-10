Erst Erfurt dann Gera: Zwei Konzerte an einem Tag

Gera. Aequalis-Frauenchor gastiert beim Kammerchor Erfurt und gibt mit ihm dann ein Herbstkonzert in St. Salvator Gera.

Mit einem außergewöhnlichen Konzert meldet sich der Aequalis-Frauenchor Gera nach langer coronabedingter Pause in der Öffentlichkeit am Wochenende zurück.

Die Zeit wurde genutzt, um neue Lieder einzustudieren, andere aufzufrischen. Eine Probe davon gibt der Chor am Sonntag, 17. Oktober, 19 Uhr, in der Salvatorkirche. Die Aequalis-Frauen bestreiten das Herbst-Konzert nicht allein, sondern sie haben sich als Gast den Kammerchor Erfurt an ihre Seite geholt.

Gera und Erfurt teilen sich den Chorleiter

Der Kontakt kommt nicht von ungefähr. In beiden Chören gibt als langjähriger Chorleiter und Dirigent Sebastian Göring aus Erfurt den Ton an. Der Erfurter Kammerchor wurde 1981 gegründet. Die Sängerinnen und Sänger pflegen seit dieser Zeit anspruchsvolle geistliche und weltliche a-capella Chormusik. Seit 2002 wird er von Sebastian Göring geleitet. Das Repertoire umfasst abendländische Kirchenmusik wie auch russische und ukrainische Liturgiegesänge, deutsche Madrigale, skandinavische ebenso wie asiatische oder afrikanische Chorliteratur. Schwerpunkt dabei ist die Sprachenvielfalt.

Ähnliches trifft auch auf den Aequalis-Frauenchor zu, der jedoch auch das heimische Liedgut pflegt. Seit 1989 gehört er zur Geraer Chorlandschaft und bereichert den Ostthüringer Sängerkreis. Mit Eifer bereiten sich die Sängerinnen auf das große Weihnachtskonzert vor, das, traditionell am zweiten Weihnachtsfeiertag, am 26. Dezember in der Kirche St. Johannis in Gera stattfinden soll. Ebenso Tradition hat auch der Auftritt zum Adventsmarkt des Buga-Fördervereins im Hofgut Gera.

Sängerinnen willkommen

Stets freut sich der Chor, wenn er neue Sängerinnen begrüßen kann. Die Proben finden jeweils dienstags von 19.30 Uhr bis 21.30 Uhr in der Otto-Dix-Schule in der Untermhäuser Gutenbergstraße (Eingang über den Hof) statt.

Das Konzert am 17. Oktober in Gera mit dem Erfurter Kammerchor will die Vielfalt der Chormusik widerspiegeln. Zuvor erhält auch das Erfurter Publikum einen Eindruck davon, denn der Aequalis-Frauenchor Gera ist am gleichen Tag Gast des Erfurter Ensembles. Dieses gemeinsame Konzert findet in der Wiebkekirche statt.

Karten für das Konzert in der Salvatorkirche sind in der Gera Information oder an der Abendkasse erhältlich.