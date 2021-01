Erste Wahlen stehen im Landkreis Greiz an

Im Landkreis Greiz stehen die ersten Wahlen an. Im ersten Halbjahr 2021 werden die Bürgermeister in Langenwetzendorf, Kraftsdorf, Bad Köstritz und Harth-Pöllnitz sowie die ehrenamtlichen Bürgermeister in Korbußen und Kauern gewählt. Nach Aussage der Pressestelle des Landkreises Greiz wird in Langenwetzendorf am 21. Februar, in der Gemeinde Kraftsdorf am 7. März und in Bad Köstritz, Harth-Pöllnitz, Korbußen und Kauern am 25. April gewählt. TP