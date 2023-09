Erster Citybiathlon auf dem Geraer Marktplatz

Gera. Biathlon-Olympiasieger Michael Rösch ist Ehrengast am ersten Tag des zweitägigen Sportevents.

Am Freitag und Samstag macht die Biathlon-Deutschland-Tour zum ersten Mal Station in Gera. Ex-Spitzen-Biathlet Michael Rösch, Staffel-Olympiasieger von 2006 war am Freitag Ehrengast, seine Autogramme und Fotos mit ihm waren begehrt.

Er war es auch, der mit Langlaufskiern die erste Runde übers Marktpflaster drehte, ehe er mit Kuhglocke die Teilnehmer des Firmenwettkampfes anfeuerte. Elf Firmenstaffeln gingen in Vorrunden und Hauptrunde an den Start, geschossen wurde mit Lichtsignal-Gewehren, die Strafrunde führt um den Simsonbrunnen.

Am Samstag ist von 11 bis 18 Uhr Biathlontrubel auf dem Markt. Zwischen 13 und 15 Uhr gibt es einen Vereinswettbewerb, davor und danach haben auch spontane Besucher die Chance, ihre Zielgenauigkeit zu beweisen.