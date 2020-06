Gera. Um Reservierung und zeitnahe Vorabzahlung der Teilnahme in der Gera Information wird gebeten

Erster Stadtrundgang in Gera nach den Corona-Beschränkungen

Zum ersten unterhaltsamen Stadtrundgang nach den Corona-Beschränkungen lädt die Gera-Information für Sonnabend, den 27. Juni, ein. Die Führung beginnt 14 Uhr am Domizil der Gera-Information im Historischen Burgkeller, Markt 1a. Der Rundgang führt durch die historische Innenstadt und wird von einem zertifizierten Gästeführer begleitet. Die Teilnehmer erfahren wissenswerte Details aus der Stadtgeschichte, Sehenswürdigkeiten und Unterhaltsames über Geras historische Originale.

Führungen im „Haus Schulenburg“

Ein Höhepunkt ist die Führung am Sonntag, dem 28. Juni, im Henry Van-de-Velde-Museum „Haus Schulenburg“. Auch ein Jahr nach dem Jubiläumsjahr des Bauhauses hat Haus Schulenburg viel zu bieten.

Während eines einstündigen Rundgangs lernen die Gäste die Geschichte des Hauses Schulenburg - eines der reifsten Werke Henry van de Veldes – kennen, das dank privater Investitionen Gera auch weit über die Landesgrenzen hinaus Anerkennung schafft. Henry van de Velde, ebenso als „Alleskünstler“ bekannt, hat sich dort nicht nur in der Architektur des Hauses, sondern auch in der einmaligen Innenausstattung und der Ausgestaltung der reizvollen, gepflegten Parkanlagen verewigt. Zwei exzellente Sonderausstellungen sind im Haus Schulenburg zu bewundern.

Die Sonderausstellung zu Thilo Schoder, der in Gera viele Häuser errichtet hat, ist sehenswert, denn sie gibt auch einen Einblick in den Briefwechsel mit seinem Lehrer, Henry van de Velde. Die zweite Sonderausstellung ist Henry van de Velde als Wegbereiter des Bauhauses und Wegbereiter der Moderne mit einzigartigen Dokumenten gewidmet. Die Führungen beginnen 14 Uhr.

Für beide Termine bitten die Mitarbeiter der Gera Information unter Telefon 0365/8 38 11 11 oder per E-Mail unter tourismus@gera.de um Reservierung und zeitnahe Vorabzahlung der Teilnahme in der Gera Information, da nur eine begrenzte Anzahl von Gästen an dem Rundgang teilnehmen können. Geöffnet ist montags bis freitags von 9 bis 12 Uhr und von 15 bis 18 Uhr.