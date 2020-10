Erstis erkunden die Innenstadt

Zum Semesterstart hat der Studenten-Förderverein Gera die neu eingeschriebenen Studierenden der beiden Hochschulen zu einem Stadtrundgang eingeladen. Insgesamt haben sich im Wintersemester 2020/2021 588 Erstsemester an den Geraer Hochschulen eingeschrieben. Hermine Pallmer und Maren Schneider sind zwei von 250 Erstis der SRH. 338 starteten an der DHGE in Gera. Damit konnten beide Hochschulen trotz Corona ein Plus bei den Neueinschreibungen verzeichnen.