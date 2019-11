Gera. Seit 100 Jahren wird Erwachsenenbildung in der Stadt groß geschrieben. Welche wechselvolle, teils einmalige Geschichte die Volkshochschule in Gera durchlebte, ist nun dokumentiert.

Erwachsenenbildung mit einmaliger Historie

Rund 6600 Interessierte aus Gera und der Region besuchen jährlich Kurse und Vorträge an der Volkshochschule „Aenne Biermann“. Seit 100 Jahren wird Erwachsenenbildung in der Stadt groß geschrieben. Welche wechselvolle, teils einmalige Geschichte die Volkshochschule in Gera durchlebte, ist nun dokumentiert – in der Ausstellung „100 Jahre Volkshochschule in Gera“. Akribisch aufbereitet hat die Historie der Heimatforscher Dieter Bauke. Es entstanden 26 Tafeln, für die der Geraer auf seinen persönlichen Fundus sowie Material unter anderem aus städtischen Museen, dem Stadtarchiv und von Privatleuten zurückgriff.

„Erwachsenenbildung gab es schon im 19. Jahrhundert. Vereine und Parteien organisierten intern ihre Fortbildung, bauten Kurssysteme und Bibliotheken auf. Durch die Industrialisierung bestand in der breiten Bevölkerung ein erhöhter Bildungsbedarf. In Gera passierten allerdings einige Besonderheiten“, erzählt Dieter Bauke.

So habe es eine Gründung vor der Gründung gegeben: „Am 15. September 1919 wurde die Volkshochschule Reuß im reußischen Theater feierlich eröffnet. Kurz darauf startete die Vortragstätigkeit. Jedoch erst am 15. Dezember 1919 wurde die Stiftung Volkshochschule Reuß als Dreigestirn ins Leben gerufen“, weiß der Kurator. Zum Dreigestirn gehörten neben dem Vortragswesen die Heimvolkshochschule und die Bibliothek. Am 8. März 1920 begann der erste Kurs an der Heimvolkshochschule mit 50 Teilnehmern. Die Schule bot hauptsächlich Ökonomie, Geschichte und „Kulturlehre“ als Unterrichtsthemen an. Die „Freie öffentliche Landesbücherei Gera“ öffnete am 20. Oktober 1920 ihre Pforten.

Zweite Geraer Besonderheit: 1923 wurde die Stiftung „Volkshochschule Reuß“ und damit das Dreigestirn wieder aufgehoben. Die Bibliothek wurde „Thüringische Landesbibliothek“, die Heimvolkshochschule Schloß Tinz unterstand dem Bildungsministerium. Aber: Das Vortragswesen arbeitete unter dem Namen „Volkshochschule Reuß“ weiter. „Deshalb waren immer wieder Ankündigungen unter Volkshochschule Reuß zu finden, obwohl diese in ihrer ursprünglichen Form gar nicht mehr existierte“, so der Heimatforscher.

In Gera habe man sich stets auf die proletarische Fortbildung der Arbeiter konzentriert – eine weitere Besonderheit. „Hier gab es ein sozialdemokratisch-proletarisches Vortragswesen. Bürgerliche Themen wie Buchführung, Steno- und Schreibmaschinenkurse sowie Sprachen fanden sich dagegen nicht. Diese wurden durch private Angebote abgedeckt“, weiß Dieter Bauke. Die erfolgreiche proletarische Erwachsenenbildung endete 1933 jäh, als die Heimvolkshochschule Tinz und die Volkshochschule Reuß auf Anordnung des Thüringer Ministeriums des Innern polizeilich geschlossen wurden.

Einmalig ist nicht zuletzt die frühe Neugründung: Noch bevor die sowjetische Militäradministration per Befehl im Januar 1946 die Wiedereröffnung der Volkshochschulen zur „staatlichen Angelegenheit“ erklärte, richteten Geraer eine solche ein. Schon im Oktober 1945 gab es im Palasttheater die Eröffnungsfeier. Auch in den Jahrzehnten danach musste sich die Volkshochschule Gera immer wieder neu erfinden. Welche Wege sie beschritt, welche Persönlichkeiten ihre Historie mitprägten, warum die bekannte Zeitschrift Urania auch eine Geraer Wurzel hat – das und noch viel mehr erfährt der Besucher in der Schau.

Ausstellung „100 Jahre Volkshochschule in Gera“, Eröffnung Freitag, 18 Uhr, Talstraße 3, Laudatio Dieter Bauke.