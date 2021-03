Es war Liebe auf den ersten Blick im Geraer Wintergarten

Sabine und Lutz Heiland aus Gera haben sich am 26. Dezember 1981 im Wintergarten Gera kennengelernt. Den in der Zeitung veröffentlichten Cartoon von Ulrich Forchner bestellten sie als großes Bild.

Am 26. Februar veröffentlichte unsere Redaktion einen Cartoon vom Wintergarten. Bald wird das Motiv von Zeichner Ulrich Forchner in der Wohnung von Sabine und Lutz Heiland in Gera hängen. Beide verbinden damit ihre Lebensgeschichte.