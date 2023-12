Es werde Licht

Gera Sylvia Eigenrauch über Naturphänomene und Menschengemachtes

Hell, heller, am hellsten. Der November verabschiedete sich mit einer strahlenden Woche. Der Vollmond am Wochenanfang kam in den schneeweißen Nächten erst richtig zur Wirkung und reflektierte die Sonnenstrahlen auf ein Winterwunderland. Klar ist das nur die eine Seite der Medaille, denn auf der anderen brachte das Weiß in dieser Woche viel Arbeit. Die Winterdienste müssen erst wieder ihren Rhythmus finden und die privaten Schneeschaufelschwinger mehr Zeit vor dem Gang aus dem Haus einplanen.

Dienstagmorgen leuchtete die Stadt. Stilisierte Sternschnuppen an den Staßenlampen in der Schloßstraße, Lichtergirlanden über der Sorge und leuchtende Ornamente in der großen Kirchstraße und im Steinweg. Schade, dass es auch diesmal nicht gereicht hat, dem Zschochernplatz Glanz zu verleihen. Gewerbetreibende, die dort Anlieger sind, wünschen sich das seit Jahren und für die frühe Stunde des grünen Marktes, der in der Vorweihnachtszeit regelmäßig dorthin ausweichen muss, wäre dieser Schmuck eine Wohltat. Vergessen? Nicht einmal Nadelbäumchen, die in Paletten in die Stadt gekarrt wurden, haben es geschafft, dort als Schmuck eingesetzt zu werden.

Mittwoch wurden Frühaufsteher bei minus drei Grad von einem großartigen Morgenrot begrüßt und schaffte es die Sonne später, Wärme zu spenden. Donnerstag gingen die Lichter in den Märchenmarktbuden an und projizierte Lichttechnik das Märchen vom tapferen Schneiderlein an den Rathausturm. Die Krönung war das Feuerwerk über dem Marktplatz. Es erhellte nicht nur den Geraer Abendhimmel, sondern zauberte ein Leuchten in die Augen der Versammelten. Vielleicht gelingt es, dies durch die Vorweihnachtszeit zu tragen und mit offenen Augen andere helle Momente zu entdecken. Sonntag wird das erste Licht am Adventskranz angezündet.

Schönes Wochenende!