Exhibitionist bedroht Jugendliche in Gera mit Messer

Gera. In einem Park in Gera hat ein 47-Jähriger mit exhibitionistischen Handlungen für Aufsehen gesorgt. Zusätzlich bedrohte er Jugendliche mit einem Messer.

Ein 47-Jähriger manipulierte an seinem Geschlechtsteil am Mittwochabend im Park der Jugend in der Heinrichstraße in Gera im Bereich des Spielplatzes. Wie die Polizei informierte, bemerkte eine Gruppe von vier Jugendlichen das Geschehen und sprachen den Mann an. Dieser bedrohte die vier daraufhin, wobei er ein Messer in der Hand hielt. Die hinzugerufenen Polizisten stellten den 47-Jährigen, nahmen ihn in Gewahrsam und leiteten die Ermittlungen zum Gesamtgeschehen gegen ihn ein.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

