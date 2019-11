Für Lehrer und Ausbilder Fachtagung in Gera zu digitalen Medien in der Schule

Wie leistungsfähig ist die „Generation online“ und welche Kompetenzen sind im Umgang mit Medien beim Übergang von der Schule in die Berufswelt wichtig? Das ist die zentrale Frage auf der Fachtagung des Arbeitskreises Schule-Wirtschaft am 7. November von 15 bis 17.30 Uhr im Karl Theodor Liebe Gymnasium in Gera. Darüber informiert die Agentur für Arbeit Altenburg-Gera. Gleich zu Beginn der Veranstaltung gibt Astrid Carolus von der Universität Würzburg Einblick in die Medienpsychologie. Im zweiten Teil bietet die Tagung verschiedene Workshops. Beispielsweise wird die Medienabhängigkeit im Jugendalter von Ingo Weidekaff und Nick Ohlwein von der Landesarbeitsgemeinschaft Kinder- und Jugendschutz, näher betrachtet. Ebenso ist die Smartphone-Sucht mit Marie-Therese Opitz vom Psychologischen Fachdienst des CJD ein weiteres Thema. Uwe Klemm vom Thüringer Institut für Lehrerfortbildung, Lehrplanentwicklung und Medien geht der Frage „Wie ändert sich das Lernen in der digitalen Welt?“ auf den Grund. Alle Teilnehmer können zwischen den Workshops wechseln und sich im Anschluss daran mit Akteuren aus Schulen und Unternehmen austauschen. Unterstützt wird das Projekt durch den Fachdienst Kinder- und Jugendhilfe der Stadt Gera, der Stiftung Bildung für Thüringen und der Sparkasse Gera-Greiz.

www.schule-wirtschaft-gera.info