Fahrausweise können nicht gestückelt werden

Für Thomas Beer ist mit dem neuen Fahrplan ein „Durcheinander mit den Tarifen“ entstanden. Was muss ich bezahlen, wenn ich mit der Linie 203 über die Stadtgrenze von Gera hinaus nach Bad Köstritz fahren will?, fragt er. Darauf antwortet Stefan Meißner, Geschäftsführer der RVG Regionalverkehr Gera/Land GmbH. Für Fahrten zwischen Gera und Bad Köstritz gelte ausschließlich der Regionalverkehrstarif der RVG. Das heißt, VMT-Fahrausweise werden hier nicht anerkannt. Sie gelten nur für Fahrten, die ihre Start- und Zielhaltestelle im Stadtgebiet Gera haben. Eine Einzelfahrt für Erwachsene kostet zum Beispiel zwischen Gera, Busbahnhof und Bad Köstritz, Heinrich-Schütz-Haus/Julius-Sturm-Platz 2,40 EUR. Eine Stückelung von Fahrausweisen bzw. Fahrpreisen sei unzulässig. So können Fahrgäste, die Inhaber einer VMT-Monatskarte für die VMT-Zone 40 (Stadt Gera) sind und nun von Gera nach Bad Köstritz wollen, eben nicht bis zur Haltestelle Trift mit ihrer VMT-Karte fahren und dann nur noch für das Reststück bis Bad Köstritz einen Regionalverkehrsfahrschein lösen, sondern müssen für die Gesamtstrecke Gera – Bad Köstritz einen RVG-Fahrschein kaufen. Geregelt sei das in den VMT-Tarifbestimmungen, Kapitel 3.