Fahrbahnmarkierung nur provisorisch

Mitte Dezember vergangenen Jahres wurde in Gera die Clara-Zetkin-Straße für Fußgänger, Radfahrer und den Fahrzeugverkehr wieder passierbar und damit sechs Wochen später als zunächst geplant und nach rund neun Monaten Bauzeit. Jetzt gut anderthalb Monate später verschwinden zunehmend die Markierungen. Die Markierungen des Fußgängerüberweges an der Kreuzung zur Amthorstraße sei bald nur noch zu erahnen. Wie die Stadt auf Nachfrage mitteilt, wurde am 18. Dezember die Verkehrsfreigabe für die Clara-Zetkin-Straße durchgeführt, um die Straße für den Verkehr zu öffnen. Eine Abnahme sei noch nicht erfolgt. „Bezüglich der Markierung war uns bewusst, dass der Bitumen aus der Asphaltdecke in die Markierung durchschlägt, deshalb wurde auch nur eine Farbmarkierung aufgebracht, um die Straße freizugeben. In Abhängigkeit der Witterung erfolgt die Endmarkierung als Plastikmarkierung. Infolge des Durchschlagens des Bitumens in die Markierung sollte diese nicht sofort auf eine frischeingebaute Decke als Plastikmarkierung aufgebracht werden. Eine Gelbmarkierung ist für Baustellen gedacht und nicht auf eine neueingebaute Asphaltdeckschicht, da unter anderem auch Klebstoffverwendet wird, welcher die Haltbarkeit der Plastikmarkierung negativbeeinflusst“, heißt es aus der Stadtverwaltung.