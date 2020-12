Gera Nachgehakt: Buslinien im Geraer Norden verkehren beispielsweise nur halb so oft

Fahrplanangebot in Gera und Umland seit dieser Woche reduziert

Gera. Der Regionalverkehr Gera/Land hat seit Montag sein Fahrplanangebot im Geraer Norden und im Norden des Landkreises Greiz reduziert. Leser wunderten sich, dazu keine Information erhalten zu haben.

Wie Geschäftsführer Stefan Meißner auf Anfrage unserer Redaktion erklärte, sei die Entscheidung kurzfristig am vergangenen Donnerstag in Abstimmung mit dem Aufgabenträger gefallen. Obwohl schon am Mittwoch die Schulen geschlossen wurden, sei man zunächst bis Ende der Woche im normalen Fahrplan gefahren, weil nicht abzusehen gewesen sei, wie viele die Notbetreuung nutzen würden.

Am Montag sei zum Lockdown der Ferienbeginn hinzugekommen. „Außerdem sagen unsere Erfahrungen, dass über Weihnachten ohnehin eine geringe Fahrgastfrequenz von 20 bis 30 Prozent im Vergleich zu normalen Tagen zu verzeichnen ist“, so Meißner. Befragt, was die Reduzierung für den Geraer Norden bedeutet, bestätigt er die Beobachtung von Lesern. „Zwischen Dualer Hochschule und Langenberg fahren wir nicht mehr jede Viertelstunde, sondern im Halbstundentakt. Für die nördlichen Ortsteile sind wir vom Stundentakt auf den Zwei-Stunden-Takt umgestiegen. Damit ist das Fahrplanangebot dort halbiert“.

Zunächst soll diese Fahrplanvariante bis zum 3. Januar gelten, so der Geschäftsführer. „Wie es weiter geht, wissen wir im Moment noch nicht“.