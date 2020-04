Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Fahrschulen aus Gera fordern Ende der Perspektivlosigkeit

Insgesamt 40 Fahrlehrer von Geraer Fahrschulen sind am Mittwoch (29.04.2020) mit 22 Fahrzeugen vom Verkehrsübungsplatz in der Zoitzbergstraße zu einer Protestveranstaltung nach Erfurt gestartet. Am Landtag wurde ein Auto-Corso mit den derzeit zugelassenen 50 gebildet. Der Thüringer Fahrlehrerverband fordert die Erlaubnis zur schnellen Wiedereröffnung der Fahrschulen. In drei Bundesländern ist dies bereits geschehen. Viele Betriebe fühlen sich in ihrer Existenz bedroht und fordern eine Perspektive.