Fahrstuhl für Geras Volkshochschule kommt der Stadt teurer

Am Montag soll der Haushalt- und Finanzausschuss des Geraer Stadtrates beschließen, dass außerplanmäßig 107.390 Euro Eigenmittel für den Fahrstuhleinbau in der Geraer Volkshochschule „Anne Biermann“ in der Talstraße 3 investiert werden.

Der Kulturausschuss empfahl am Dienstag einstimmig, so zu verfahren. Im Herbst, so erinnerte Sozialdezernentin Sandra Wanzar (parteilos), war man noch davon ausgegangen, dass bei einer 90-prozentigen Förderung ein Eigenanteil von nur 39.710 Euro aufzubringen sei. Insgesamt soll der Einbau 397.100 Euro kosten. Deshalb hatte man 357.390 Euro Fördermittel beantragt. Doch die Thüringer Richtlinie zur Inklusion in der Erwachsenenbildung sehe nur eine Maximalförderung von 250.000 Euro vor.

Die Dezernentin schlug vor, den neuen Betrag aus zwei Resten zu finanzieren. 73.600 Euro blieben voriges Jahr übrig als die alte Berufsschule in der Eiselstraße 44 als Ausweichobjekt für die Ostschule hergerichtet wurde. 33.790 Euro wurden laut Schlussrechnung nicht benötigt, als in der Kindertagesstätte Kinderwelt voriges Jahr die Brandschutzauflagen erfüllt wurden.

„Unsere Volkshochschule ist ein Lernort für alle Menschen. Sie ist aber nur im Erdgeschoss barrierefrei“, sagte Schulleiter Matthias Schenk. Alle Anmeldungen finden in der ersten Etage statt.