Familien werden in Gera jetzt am Telefon beraten

Seit 17. März ist das Frauenkommunikationszentrum von SOS-Kinderdorf Gera geschlossen. Um Familien weiterhin unterstützen zu können, gibt es seit dieser Woche eine telefonische Beratung. Darüber informiert Marketing-Koordinatorin Nina Wunderlich.

Das ganze Land befinde sich derzeit in einer Ausnahmesituation und auch für Familien sei es eine Herausforderung, den Alltag mit Kontaktsperre, Schul- und Kitaschließung oder Kurzarbeit zu meistern. Die ganze Familie für viele Tage auf engem Raum, da könne es schnell zu Konflikten kommen. Unsicherheit und Zukunftssorgen können sich zusätzlich auf Eltern und Kinder auswirken.

Das SOS-Kinderdorf Gera will helfen. Erfahrene Fachkräfte aus dem Frauenkommunikationszentrum beraten Familien telefonisch, geben Tipps, wie man Konfliktsituationen beendet oder Streit deeskaliert, was für Kinder jetzt wichtig ist oder hören einfach nur zu und haben ein offenes Ohr für die Sorgen von Eltern, Jugendlichen und auch Kindern. „In unserem Frauenkommunikationszentrum gibt es normalerweise vielfältige Beratungsangebote. Nun beraten wir statt persönlich eben übers Telefon“, erklärt Katrin Berthold, Einrichtungsleiterin von SOS-Kinderdorf in Gera.

Für den Fall, dass der Stress in der Familie steigt und die Probleme zu viel werden, sind die Mitarbeiterinnen von SOS-Kinderdorf Gera rund um die Uhr erreichbar unter Telefon 0176 /12 605 271.