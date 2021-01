Faschingssaison in Seelingstädt nur über soziale Netzwerke

Seelingstädt. „Die Bürgermeisterabsetzung fand nur via WhatsApp statt“, berichtet Michael Tretbar, Präsident des SCC „Trude…, hau nein!“. Wie alle anderen Vereine konnte auch der Seelingstädter Carnevals Club in dieser Saison keinerlei karnevalistischen Aktivitäten starten, bedauern die Narren.

„Das komplett geplante und anfangs schon in Angriff genommene Programm musste auf Eis gelegt werden. Es finden keinerlei Proben statt, weder unsere Tanzgruppen, noch das Männerballett können sich weiter entfalten“, so Michael Tretbar. „Was am meisten fehlt, ist der Kontakt unserer Vereinsmitglieder untereinander, das heißt, unsere Treffs zu den Sitzungen, welche innerhalb der Saison immer freitags Abend stattfinden, fallen ausnahmslos aus. Das ist mittlerweile seit Ende Oktober der Fall.“

Ebenso sei es nicht möglich, sich mit befreundeten Vereinen, mit denen die Seelingstädter normalerweise regen Kontakt führen, zu treffen. Und natürlich fehlt dem Verein die Veranstaltungen mit seinem Publikum.

Momentan bleibt dem SCC nur, sich über die sozialen Netzwerke, wie WhatsApp, Facebook, Instagram und die Kurzvideoplattform „TikTok“, zu präsentieren. „Dort haben wir unter anderem verschiedene Videos unseres Schaffens eingestellt, speziell auch einige Höhepunkte unserer Tanzgruppe“, beschreibt der Präsident.

„Wir hoffen, dass wir alle gesund bleiben und bald wieder unsere Vereinsarbeit in vollen Zügen aufnehmen können, um unter anderem auch das Jubiläum ’55 Jahre SCC’ feiern zu können. Geplant ist dies im Juni 2021.“ ck