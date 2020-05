Am 16. Mai beginnt die Ausstellungssaison in Gera Untermhaus.

Fassadenanstrich vorm Start in die M1-Kunstsaison in Gera

Bevor am 16. Mai in der Galerie „M1-Kunstzone“ die neue Saison beginnt, greift Sven Schmidt zu Malerrolle und Farbe, um die unansehnliche Fassade des Hauses, das städtisches Eigentum ist, auszubessern. Bis Ende September läuft derzeit der Mietvertrag für die Kunstzone-Galerie am Mohrenplatz 1. Den Ausstellungsreigen eröffnet am Samstag, 16. Mai, um 13 Uhr die Chemnitzer Künstlerin Dagmar Zemke. Unter dem Titel „Chaos Welt – Welt Chaos“ werden Malerei, Grafik, Objekte und Keramik gezeigt. Aufgrund Corona finden bis auf Weiteres keine Vernissagen statt. Es besteht Abstands- und Maskenpflicht in den Räumen. Die Besucherzahl ist auf 15 begrenzt. Die Ausstellung ist bis 21. Juni jeweils von Di.-Fr. 14 bis 17 Uhr, Sa. & So. 13 bis 18 Uhr zu sehen.