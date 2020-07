Die jüngsten Teilnehmer der Stadtjugendspiele in Gera präsentieren stolz ihre Medaillen und Urkunden.

Gera. Speedskater ermittelten ihre Besten auf dem 200-Meter-Oval im Ufer-Elster-Park in Gera

Fast 100 junge Speedskater bei Stadtjugendspielen in Gera

Seit Beginn der Corona-Pandemie mussten in vielen Sportarten die Veranstaltungen im Rahmen der 26. Stadtjugendspiele verschoben oder gar abgesagt werden. Der Rollschnelllaufverein (RSV) Blau-Weiß Gera machte jetzt den Anfang, um die Stadtjugendspiele fortzusetzen. Auf dem 200-Meter-Oval im Ufer-Elster-Park wurden die Wettbewerbe auf mehrere Tage und Trainingszeiten verteilt, so dass in festen kleinen Gruppen die Wettkämpfe entsprechend dem Hygienekonzept ausgetragen werden konnten.

Fast 100 RSV-Sportler zwischen vier und 17 Jahren ermittelten auf mehreren Strecken die Sieger und Platzierten. Für die Sportler der Junioren-, Jugend- und Kadettenklassen sowie für die A-Schüler stellten die Rennen schon eine kleine Generalprobe für die Ende August stattfindenden Deutschen Chrono-Meisterschaften dar, bei der alle Entscheidungen im Einzelstart ausgetragen werden. Besonders groß waren die Starterfelder in den jüngeren Altersklassen, denn selbst während der Corona-Pause gab es Neuanmeldungen im Verein. So absolvierten die jungen Speedskater im Alter zwischen vier und elf Jahren den Rollgewandtheitslauf, eine Sprintstrecke und eine Langstrecke jeweils im Einzelstart.

„Für unsere jungen Sportler stellten die Stadtjugendspiele eine willkommene Abwechslung dar, da seit dem Hallenwettkampf Anfang März keine Wettkämpfe mehr stattfinden konnten. Sie haben aber alle fleißig weitertrainiert und konnten jetzt ihr Können unter Beweis stellen“, freute sich die Thüringer Landestrainerin Katharina Berg über die gezeigten Leistungen. Da der traditionelle SaThü-Cup, die Wettkampfserie für den sächsischen und thüringischen Speedskaternachwuchs, in diesem Jahr der Corona-Pandemie zum Opfer fällt, plant der thüringische Landesverband im September und Oktober noch eine kleine Wettkampfserie für seine jüngsten Sportler.