Feiern auch an den Feiertagen in der Winter-Hirschbar vorm Geraer KuK

Gera. Der Geraer Märchenmarkt endet am 23. Dezember. Im Glühweindorf vorm Kultur- und Kongresszentrum geht es noch bis 14. Januar weiter. Über Weihnachten ist einiges geplant:

Während der Geraer Märchenmarkt am 23. Dezember endet, geht der „Hirschbar-Winterzauber“ im Glühweindorf vorm Kultur- und Kongresszentrum noch bis 14. Januar weiter. Auch über Weihnachten kann hier bei freiem Eintritt sowohl im freien als auch in der Hütte eingekehrt, angestoßen und gefeiert werden.

Gleich am Freitag wird mit der Weihnachtsmarkt-Abschlussparty ab 20 Uhr der diesjährige Geraer Märchenmarkt verabschiedet, das Gelände öffnet bereits um 16 Uhr.

Die Weihnachtsparty steigt tags darauf, am 24. Dezember, ab 20 Uhr. Von House und Elektro bis zu Musik aus den Achtzigern und Neunzigern wartet ein bunt gemischter Abend.

Mit der „Kegelbahnnacht“ am Sonntag, 25. Dezember, wird an einen früheren Veranstaltungsort erinnert, die Party steigt aber ebenfalls in und um die Winter-Hirschbar. Die Bar öffnet 18 Uhr, die Party beginnt 20 Uhr.

Am gleichen Abend, dann aber mit Eintritt, wird im 1880 Gera am Stadtgraben zum Weihnachts-Hirschtanz in der gleichnamigen Ü30-Partyreihe gebeten. Beginn ist am 25. Dezember um 20 Uhr.

Am 2. Feiertag gibt es ab 18 Uhr normalen Hüttenbetrieb im Glühweindorf vorm KuK. Auch danach hat die Hirschbar täglich geöffnet. Ein Höhepunkt wird noch die Silvesterparty am 31. Dezember, Start ist 20 Uhr, der Eintritt auch hier frei.