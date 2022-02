Ferienprogramm bei den Jumpers in Gera Lusan

Gera. Angebote in den Winterferien

Peter Michaelis

Sozialarbeiterin Nicole Queck gibt Sandy am spontan geöffneten „Ferienfenster“ einen Kakao. Das Kinder- und Familienzentrum „Jumpers“ in der Kastanienstraße in Lusan hat sich für die Winterferien einiges einfallen lassen. Leider muss wegen einiger Coronafälle im Team etwas improvisiert werden. Aber dennoch bleiben die täglichen Angebote zwischen 14 und 17 Uhr bestehen. Am Donnerstag steht ein Quiz und der Mädelsabend auf dem Programm und am Freitag wollen sie gemeinsam kochen.