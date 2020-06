Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Ferienzeit im Landkreis Greiz

Mitarbeiter der Jugendarbeit in den Sozialräumen des Landkreises Greiz haben für die ersten drei Wochen in den Sommerferien unter dem Motto „Ferienfreizeit vor Ort“ Abenteuer geplant. Was genau in der näheren Umgebung erkundet wird, davon sollen sich Kinder und Jugendliche ab acht Jahre überraschen lassen. Sie sind dann montags bis freitags jeweils von 8 bis gegen 17 Uhr unterwegs. Das heißt, sie melden sich für eine ganze Woche an. Ein Versprechen gibt Koordinator Daniel Kulhanek: „Es wird nie langweilig“.

Pro Teilnehmer werden für jede Woche 65 Euro kalkuliert

Die erste Abenteuer- und Erlebniswoche vom 20. bis 24. Juli startet ab Zeulenroda. In der Woche vom 27. bis 31. Juli ist Greiz der Ausgangsort und vom 3. bis 7. August beginnen die Erlebnistouren in Weida. Die Kosten pro Woche sind mit 65 Euro kalkuliert, wobei darin auch Eintrittsgelder und Fahrscheine enthalten sind. Einen Elternbrief mit weiteren Informationen erhalten die Teilnehmer nach der Anmeldung.

Die Anmeldung bis zum 15. Juli möglich bei Verena Zimmermann unter Telefon 036603/414260 oder 0157/73297950 oder bei Daniel Kulhanek in Greiz unter Telefon 03661/479006 oder 0151/57390843 sowie per E-Mail unter: jugendarbeit-greiz@gmx.de