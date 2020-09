Fest der Kulturen am Samstag im Geraer Hofwiesenpark

Der Interkulturelle Verein Gera lädt am Samstag, dem 26. September, von 14 bis 18 Uhr, zum „Fest der Kulturen“ in das Veranstaltungsoval im Hofwiesenpark ein. Es soll laut Pressemitteilung den Auftakt der Interkulturellen Woche in Gera bilden und will die Chance geben, Menschen, die aus anderen Ländern nach Gera gekommen sind, kennenzulernen.

Diese Woche steht bundesweit unter dem Motto „Zusammen leben, zusammen wachsen“. Mit Rücksicht auf den Infektionsschutz werde es kein Bühnenprogramm, dafür aber Informations- und Nationalitätenstände geben, die Begegnungen mit Migranten ermöglichen. So werde im syrischen Gästezelt ein Künstler aus Aleppo seine Bilder zeigen und auf der arabischen Oud musizieren. Die kasachische Jurte gibt einen Einblick in das traditionelle Leben und die Teezubereitung in Zentralasien. Im afghanischen Gästezelt wird über das Leben in Afghanistan informiert und auf dem Harmonium Volksmusik gespielt.

Angebote für Unternehmen und Verwaltungen würden mit dem Projekt „Chancen der Vielfalt“ vorgestellt. Kinder könnten bei Bastel- und Spielangeboten, die von Migranten betreut werden, fremde Länder entdecken. Auch über kleine Kostproben könnten sich Besucher des Festes kulinarisch anderen Kulturen nähern. Der Eintritt ist frei.