Gera. Zur Matinee im Advent wird am Sonntag in den Geraer Rathaussaal eingeladen.

Festliche Barockmusik mit dem Kammerstreichorchester Gera

Am 1. Advent lädt das Kammerstreichorchester Gera um 11 Uhr zur vorweihnachtlichen Matinee in den Rathaussaal Gera ein. Auf dem Programm stehen festliche barocke Kompositionen von Wilhelm Friedemann Bach, Henry Purcell, Allessandro Scarlatti und das Doppelkonzert für Oboe und Violine von Johann Sebastian Bach. Solisten sind Günter Gäbler (Oboe), Peter Wiegand (Violine) und Hinrich Steinhöfel am Cembalo. Die musikalische Leitung liegt in den Händen von Konzertmeister Peter Wiegand. Karten gibt es an der Tageskasse.

Weitere Informationen zum Kammerstreichorchester Gera: www.kso-gera.de