Die Feuerwehr in Gera versuchte einen brennenden Unterstand zu löschen. (Symbolbild)

Feuer bricht in Garten in Gera-Collis aus

Gera-Collis. In der Nacht zum Mittwoch wurde die Geraer Feuerwehr zu einem Einsatz in einem Garten gerufen.

In der Nacht zum Mittwoch rückte die Feuerwehr in Gera zu einem Einsatz aus. Wie die Polizei mitteilte, wurde in Collis ein Feuer gemeldet.

Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, stellte sich heraus, dass ein Unterstand in einem Garten brannte. Die Ursache des Feuers ist derzeit noch unklar. Trotz des Einsatzes der Feuerwehr, brannte der Unterstand vollständig nieder.

Ein Räucherofen und ein Grill, welche sich unmittelbar in der Nähe befanden, wurden ebenfalls durch das Feuer in Mitleidenschaft gezogen. Personen wurden nicht verletzt.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.