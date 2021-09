Feuerlöscher in die Tiefe geworfen: Passant knapp verfehlt - Autos beschädigt - Benzindieb

Das sind die Meldungen der Polizei für Gera und den Kreis Greiz.

Feuerlöscher in die Tiefe geworfen: Passant knapp verfehlt

Niemand wurde verletzt, als sich Dienstagabend gegen 18.25 Uhr scheinbar mehrere Personen auf dem obersten Parkdeck eines Parkhauses in der Dr.-Eckener-Straße in Gera aufhielten und von dort einen Feuerlöscher in die Tiefe warfen. Nach derzeitigen Erkenntnissen soll dabei ein bislang unbekannter Passant nur knapp verfehlt worden sein.

Zudem beschädigten herumfliegende Teile des auf dem Gehweg zerschellten Feuerlöschers die Scheibe eines Geschäftes. Eine Fahndung nach den Tätern verlief erfolglos. Die Geraer Polizei ermittelt. Dabei wird neben Zeugen zu den Tätern insbesondere der bislang unbekannte Passant gesucht. Tel. 0365 / 829-0.

OTZ-Newsletter für Gera Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Scheiben von leerstehendem Einkaufszentrum eingeschlagen

Dienstagabend kurz vor 19 Uhr kamen Polizeibeamte in der Rudolstädter Straße in Gera zum Einsatz. Unbekannte Täter hielten sich bei einem leerstehenden Einkaufszentrum auf und beschädigten die Scheibe der Eingangstür. Anschließend betraten die Täter das Objekt, flüchteten jedoch bereits vor Eintreffen der Polizei. Diese ermittelt nun und nimmt Zeugenhinweise unter der Tel. 0365 / 829-0 entgegen.

Zwei Autos beschädigt

Unbekannte beschädigten in der Zeit vom 26. zum 27. September zwei in der Ronneburger Badergasse abgestellte Fahrzeuge, einen VW und einen Citroen, indem sie zum einem das Spiegelglas und zum anderen die hintere rechte Tür zerkratzten. Zeugen: Tel. 0365 / 829-0.

Benzindieb kam nicht weit

Mit zwei vollen, aber nicht bezahlten Benzinkanistern flüchtete Dienstagnachmittag gegen 15.40 Uhr ein 33-Jähriger vom Gelände einer Tankstelle in der Leibnizstraße. Dabei wurde er allerdings von Zeugen beobachtet, so dass der Dieb letzten Endes gestellt werden konnte. Die offene Rechnung für das gestohlene Benzin beglich er anschließend im Beisein der Polizeibeamten. Ein Ermittlungsverfahren wurde dennoch eingeleitet.

Firmenräume durchwühlt

Offensichtlich mit einem Stein warfen bislang unbekannte Täter die Scheibe eines Firmenobjektes in der Leibnizstraße ein und gelangten so ins Innere. Dort durchwühlten die Täter das Objekt, stahlen aber offensichtlich nichts. Die Tatzeit lässt sich aktuell auf den Zeitraum vom 23. bis zum 28. September eingrenzen. Die Geraer Polizei ermittelt und sucht Zeugenhinweise: Tel. 0365 / 829-0.

Geld in Blumengeschäft gestohlen

Aufgrund eines Diebstahls kamen Dienstagnachmittag Polizeibeamte in einem Blumengeschäft in der Altenburger Straße in Rudolstadt zum Einsatz. Dabei wurde bekannt, dass es gegen 15.50 Uhr einem bislang unbekannten Mann gelang, die Mitarbeiterin des Geschäftes derart in ein Gespräch zu verwickeln, dass er Geld aus der Kasse stehlen konnte. Die Mitarbeiterin bemerkte den Diebstahl, so dass die Polizei gerufen wurde. Die Geraer Polizei sucht nach Zeugen, die Hinweise zum bislang unbekannten Mann, mutmaßlich ausländisch, geben können: Tel. 0365 / 829-0.

Weitere Meldungen der Polizei für Thüringen

Lesen Sie hier mehr Beiträge aus: Gera.