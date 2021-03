Feuerlöscher in Gera aus Straßenbahn gestohlen und randaliert

Außerdem meldet die Polizei den Grund für einen Feuerwehreinsatz in der Nacht zu Montag.

Feuerlöscher aus Straßenbahn gestohlen und randaliert

Bei der Polizei in Gera ging am Sonntagabend gegen 21:30 Uhr die Meldung ein, dass mehrere Jugendliche die Feuerlöscher in den Straßenbahnen der Linie 208 und 209 gestohlen haben. Im Anschluss liefen die vier Jugendlichen auf einen Parkplatz einer Supermarktkette in der Straße der Völkerfreundschaft. Dort entleerten die Täter die Feuerlöscher und besprühten zwei Fahrzeuge. Beamten konnten einen 19-jährigen Täter ergreifen.

Die Geraer Polizei hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung und Beeinträchtigung von Unfallverhütungs- und Nothilfemitteln eingeleitet und sucht nach Zeugen: Telefonnummer 0365 / 829-0.

Feuerwehreinsatz am Montagmorgen

Feuerwehr und Polizei wurden am Montagmorgen gegen 1.45 Uhr in Gera alarmiert, da ein Rauchmelder in einem Mehrfamilienhaus in der Liselotte-Hermann-Straße ausgelöst wurde. Glücklicherweise war kein Feuer ausgetreten. Lediglich das Essen eines 52-jährigen Mannes war angebrannt und löste den Rauchmelder aus.

Garage aufgebrochen

Bislang unbekannte Täter begaben sich in der Zeit von Freitag zum Sonntag in einen Garagenkomplex in der Plauensche Straße in Gera. Dort öffneten die Täter gewaltsam ein Garagentor und entwendeten aus der Garage einen Akku-Schrauber. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Gera unter der Tel. 0365 / 829-0 entgegen.

